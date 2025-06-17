Fenerbahçe gözünü karattı... Mourinho devreye girdi

Gelecek sezonun kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe, Nice forması giyen Evann Guessand için şartları zorlamaya devam ediyor.

Sarı lacivertliler 23 yaşındaki forvet için Fransız kulübüne 25+5 milyon euroluk bir teklif sundu. Genç oyuncunun dün Jose Mourinho ile bir Zoom görüşmesi gerçekleştirdiği de öğrenildi.

Sky Sports'un haberine göre ise Nice, Fenerbahçe'nin 25+5 milyon euroluk teklifini reddetti. Fransız kulübünün 35 milyon euro beklediği belirtilirken iki kulüp arasında görüşmelerin de devam ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe, transferi tamamlaması halinde Youssef En-Nesyri'ye ait 19.5 milyon euroluk kulüp transfer rekorunu kıracak.