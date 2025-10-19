Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe milli ara dönüşü Fatih Karagümrük’ü konuk etti.

Talisca’nın penaltıdan gol perdesini açtığı maçın ilk yarısını Asensio’nun da golüyle 2 farklı üstünlükle tamamlayan Fenerbahçe ikinci yarıda ise Fatih Karagümrük karşısında zor anlar yaşadı. Karagümrük Serginho’nun golüyle farkı 1’e indirdi.

İki takımın da ikinci yarıda birer kez direğe ve gol atmasına rağmen ofsayta takıldığı karşılaşmada son dakikalara girilirken Balkovec’in oyundan atılmasıyla Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Fenerbahçe kalan dakikalarda oyun kontrolünü elinde tutarak skoru korumayı başardı ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı Lacivertliler bu sonuçla puanını 19’a yükselterek 3. sıraya yerleşti. Fatih Karagümrük ise üst üste 6. yenilgisini alarak 3 puanla ligin son sırasında kaldı.

FENERBAHÇE'DEN KARAGÜMRÜK'E EZİCİ ÜSTÜNLÜK

İstanbul temsilcisine karşı son 15 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı. Kanarya, ligde rakibiyle oynadığı son 5 mücadelede hanesine 3'er puan yazdırdı. Karagümrük, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 65 yıl önce 12 Kasım 1959'da 2-0'lık skorla aldı.

FENERBAHÇE-FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Jayden, Levent, İsmail, Alvarez, Talisca, Asensio, Nene, Kerem

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Balkovec, Johnson, Fofana, Larsson, Serginho, Anıl, Tiago.

FENERBAHÇE 2-1 F.KARAGÜMRÜK (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ali Şansalan'ın ilk düdüğüyle mücadele başladı.

FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ

2' Nene'nin dar açıdan şutunda Grbic topu kornere çelerek gole izin vermedi.

İKİ YEDEK KULÜBESİNE SARI KART ÇIKTI

11' Atakan Çankaya'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart çıkarken iki yedek kulübesi arasında da tartışma yaşandı. Bunun üzerine Ali Şansalan hem Karagümrük hocası Licka hem de Fenerbahçe Atletik Performans Antrenörü Cihan Mert Cengiz sarı kart çıkardı.

FENERBAHÇE PENALTIDAN GOLÜ BULDU

18' Nene iki oyuncuyu geçerek kale önüne girmek üzereyke girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan ilk başta pozisyonu devam ettirdi. Potansiyel penaltı incelemesinin ardından VAR'dan gelen izleme tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Talisca topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

KARAGÜMRÜK GOLE YAKLAŞTI

35' Balkovec'in ortasında Fofana müsait pozisyonda kafayı vurdu. Top, defanstan da sekerek direğin yanından dışarı gitti.

ASENSIO FARKI 2'YE ÇIKARDI

40' Kerem Aktürkoğlu'nun içeri çevirdiği topu Asensio ön direkte dokunarak ağlara gönderdi. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 2-0 FATİH KARAGÜMRÜK

TALISCA'NIN KAFA VURUŞUNU GRBIC ÇIKARDI

49' Kerem Aktürkoğlu'nun duran toptan ortasında Talisca'nın kafa vuruşunu Grbic mükemmel bir refleksle köşeden çıkardı.

TARIK ÇETİN GOLE İZİN VERMEDİ

50' Fatih Karagümrük'ün tehlikeli atağında Tarın Çetin gole izin vermedi.

FATİH KARAGÜMRÜK FARKI BİRE İNDERDİ

59' Serginho'nun sert şutunda Tarık Çetin çaresiz kaldı. Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi.

FATİH KARAGÜMRÜK BERABERLİĞE YAKLAŞTI

62' Karagümrük'te Fofana'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma, yandan auta gitti.

KARAGÜMRÜK DİREĞE TAKILDI

73' Oyuna sonradan dahil olan Ahmet Sivri'nin sert şutunda top direkten geri geldi.

BU KEZ DE FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI

77' En Nesyri'nin şutunda kaleci Grbic'ten seken topu Asensio'ya çarparak kaleye yöneldi. Ancak top üst direkten geri döndü.

KARAGÜMRÜK'ÜN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

80' Ahmet Sivri'nin ortasında Atakan Çankaya kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI

83' Balkovec Syzmanski'ye yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

EN NESYRI'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

90+6' En Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle