Fenerbahçe Haitili forvete imzayı attırdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Haitili forvete imzayı attırdı

Haiti A Milli Takım oyuncusu forvet Roselord Borgella, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne transfer oldu.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Haiti A Milli Takım oyuncusu Roselord Borgella'yı renklerine bağladı.

Sarı lacivertli ekip, geçen sezon Fransa ligi takımlarından HAC Feminines forması giyen Roselord Borgella'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Haiti Kadın A Milli takım forması da giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza, kulübümüze hoş geldin diyor çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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