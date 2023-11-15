Fenerbahçe Hatayspor'un yıldızını istiyor. Volkan Demirel ile görüşecekler

Fenerbahçe ara transfer dönemi için Hatayspor'un yıldızı Fisayo Dele Bashiru'yu gündemine aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe Hatayspor'un yıldızını istiyor. Volkan Demirel ile görüşecekler

Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebiyle ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Hatayspor'a çevirdi.
Sarı-Lacivertli ekibin hedefinde ise takımın en önemli silahı Fisayo Dele Bashiru var.

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Manchester City altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için devre arasında Hatayspor ile temasa geçilmesi planlanıyor.
Görüşmeler öncesi, Hatayspor'un hocası Volkan Demirel ile de fikir alışverişinde bulunulacak. Fenerbahçe bu transfer için takas formülü düşünüyor.
Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan Nijeryalı oyuncu bu maçlarda 4 gol 4 asist kaydetti.

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