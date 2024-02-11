Fenerbahçe hem kadın hem de erkeklerde şampiyon oldu. Galatasaray ikinci

Kaynak: AA
Fenerbahçe hem kadın hem de erkeklerde şampiyon oldu. Galatasaray ikinci
Fenerbahçe, kürekte kadınlarda ve erkeklerde Türkiye Kupası'nda birinci oldu.

Fenerbahçe, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Köyceğiz Kürek Yarışları'nda hem kadın, hem de erkeklerde birinci oldu..

Yarışlara Fenerbahçe'nin yanı sıra, Galatasaray, İzmir Kürek, İstanbul Kürek, TSK Spor Gücü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Boğaziçi Üniversitesi takımları katıldı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde üç gün süren yarışlar sonunda erkeklerde Fenerbahçe 890 puanla birinci, Galatasaray da 660 puanla ikinci oldu.

Kadınlarda da Fenerbahçe 500 puanla birinciliğe, Galatasaray da 390 puanla ikinciliğe ulaştı.

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