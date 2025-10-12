Fenerbahçe 31 Ağustos 2025 tarihine kadar olan yılın ilk çeyreği raporlarını borsaya bildirdi. Buna göre sarı lacivertlilerin kısa vadeli banka borcu 5.5 milyon Euro, uzun vadeli banka kredilerin kısa vadeli kısımları 21 milyon Euro, kısa vadeli ticari borcu 177 milyon Euro, çalışanlara kısa vadeli borçlar 23 milyon Euro, Ali Koç'a borç 1,1 milyon Euro borcu bulunuyor. Sarı lacivertlilerin uzun vadeli banka kredi borcuysa 57 milyon Euro.

KAP'a gönderilen bilançolarda Fenerbahçe'nin hisselerini rehin verdiği de ortaya çıktı.

İşte hisselerin verildiği bankalar:

Ziraat Bankası: 1 milyon TL nominal değere sahip 10 adet Fenerium hissesi, 97 milyon 816 bin 474 TL nominal değere sahip Fenerbahçe A.Ş. hissesi. (Bankalar Birliği ile yapılan yeniden yapıladırma sözleşmesi nedeniyle)

Denizbank: 5 milyon nominal değere sahip 500 milyon adet Fenerium hissesi, 144 milyon 660 bin 530 TL nominül değere sahip Fenerbahçe A.Ş. hissesi. (Bankalar Birliği ile yapılan yeniden yapıladırma sözleşmesi nedeniyle)

İŞTE FUTBOLCULARIN ALACAĞI ÜCRET TOPLAMI

KAP'a gönderilen yazıda futbolcu sözleşmelerine ait yükümlülükler de yer aldı. Yasa gereği yerli futbolcularla TL karşılığı sözleşme yapılırken yabancılara euro cinsinden ödeme yapılacak. Bütün Türk futbolcuların sözleşmesi 2028-29 sezonunda bitiyor.

Buna göre Fenerbahçe'nin ödeyeceği ücretler şöyle:

2025-26 sezonu: 66 milyon 798 bin 500 Euro ve 360 milyon 500 bin 145 TL

2026-27 sezonu: 66 milyon 660 bin Euro ve 358 milyon 100 bin TL

2027-28 sezonu: 52 milyon 460 bin Euro ve 163 milyon 350 bin TL

2028-29 sezonu: 16 milyon 940 bin Euro.

2029-30 sezonu: 6 milyon 140 bin Euro.