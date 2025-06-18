Fenerbahçe için çalışan menajer Galatasaray için devrede!

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Fernando Muslera’nın yerine en az onun kadar kaliteli bir kaleci almak istiyor. Bu bağlamda Avrupa’dan ve dünyada çeşitli isimlerle görüşen sarı kırmızılılarda en ciddi aday, Barcelona’nın emektar eldiveni Ter Stegen oldu.

Uzun süren Barcelona kariyerini noktalamaya hazırlanan Alman kaleciye dair transfer ayrıntıları ortaya çıktı. Almanya’nın köklü gazetelerinden Bild, konuya ilişkin önemli gelişmeleri okuyucularıyla paylaştı.

Buna göre Barcelona’nın Ter Stegen ile yollarını ayırmak istemesinin 1 numaralı sebebinin maaşı olduğu ifade edilirken, yıldız eldivenin 2028’e kadar kontratı olduğu ve alacağı yıllık ücretin 18 milyon euroyu bulduğu aktarıldı.

Bununla beraber Barcelona, Ter Stegen yerine Espanyol'dan 24 yaşındaki file bekçisi Joan Garcia’yı 25 milyon euroya transfer etti. Geçtiğimiz eylül ayında diz sakatlığı yaşayan Ter Stegen, ilkbaharda geri dönse de teknik direktör Hansi Flick kendisine yer vermedi. Flick, Stegen yerine Szczesny'e forma vermeye devam etti.

Alman teknik adam için kaleci pozisyonunun önemli olduğu belirtilen haberde, yeteneklerinin ‘olağanüstü’ olması gerektiği kanısında olduğu ifade edildi.

GALATASARAY JOACHIM LÖW'Ü FENERBAHÇE'YE GETİREN MENAJERİ DEVREYE SOKTU

BILD’de yer alan habere göre; Galatasaray, Ter Stegen’i kadrosuna katmak için Fenerbahçe’ye bir zamanlar Joachim Löw’ü getiren menajer Harun Arslan’ı bizzat görevlendirdi. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak istiyor ve Ter Stegen ile beraber İlkay Gündoğan’ı da transfer etmenin peşinde.