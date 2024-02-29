Fenerbahçe için kötü haber. Ankaragücü ceza için TFF'ye gidiyor

Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe ile oynadıkları Türkiye Kupası maçının ardından Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere karşı gösterdiği profesyonellikten uzak davranışlar için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacağını duyurdu.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI VURGUSU

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada "MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı ortaya koyduğu profesyonellikten yoksun hareketler sebebiyle, gerekli disiplin soruşturmasının yapılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Maçın son düdüğüyle birlikte Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü'nden Kazımcan Karataş ile kısa bir tartışma yaşadı. Ayrıca Mert Hakan'ın soyunma odasına giderken bazı taraftarlarla gerginlik yaşadığı görüldü.

ANKARAGÜCÜ, ICARDI İÇİN DE AYNI YOLU İZLEMİŞTİ

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynadıkları Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin tribünlere yaptığı hareket için TFF'ye başvurmuştu.