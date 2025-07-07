Fenerbahçe ile anılıyordu! Atletico Madrid'den Alexander Sörloth için sürpriz karar

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Fenerbahçe ile anılıyordu! Atletico Madrid'den Alexander Sörloth için sürpriz karar

LaLiga ekibi Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Alexander Sörloth için kararını verdi. Fenerbahçe dışında Avrupa'dan da talipleri olduğu iddia edilen Alexander Sörloth için istenen bonservis bedeli belli oldu.

İspanyol devlerinden Atletico Madrid, yeni sezon için transfer planlamalarına devam ediyor. Forvet transferi için bütçe ayırmak isteyen Madrid ekibi, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Alexander Sörloth için bir karar aldı.

FENERBAHÇE'YE ALEXANDER SORLOTH İÇİN 35 MİLYON EURO ŞOKU!

Marca'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, Norveçli golcünün takımdan ayrılığına 35 milyon euronun üzerinde gelecek tekliflere göre izin verecek. Haberde bu fiyatının altında gelen tekliflerin değerlendirilmeyeceği aktarıldı.

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Öte yandan dün akşam saatlerinde Jhon Duran'ı açıklayan Fenerbahçe'nin, bu transferden vazgeçmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Atletico ile 53 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 24 gol, 2 asist kaydetti.

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