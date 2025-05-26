Fenerbahçe ile Hatayspor 10. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesiyle sezonu 2. tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, dış sahada son maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 34 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 81 puan topladı. Bordo-beyazlılar ise 34 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 23 puanla 18. sırada bulunuyor. Ligin 33. haftasında küme düşmesi garantilenen Hatayspor, gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

FENERBAHÇE İLE HATAYSPOR SÜPER LİG'DE 10. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe, Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Hatayspor ile ligde 9 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 8 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 21 gol atarken, Hatayspor da 5 kez gol sevinci yaşadı.Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.