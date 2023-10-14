Fenerbahçe ilk yenilgisini İspanya'da aldı

Valencia'ya 77-74 mağlup olan Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe ilk yenilgisini İspanya'da aldı

THY EuroLeague'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 77-74 mağlup olan sarı-lacivertliler bu mağlubiyet ile birlikte ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe başantrenörü Dimitris Itoudis, “Maç içerisinde iki farklı momentum vardı. Maça çok kötü başladık, çok fazla top kaybı yaptık. Rakibimiz bunu avantaja çevirerek, ilk çeyrekte büyük bir fark yakaladı. Diğer üç çeyreği önde kapattık. Bu sayede geri geldik ama kazanmak için yeterli olmadı. Zor şutlar attık ama özellikle serbest atış çizgisinde çok zorlandık. Maçın en kritik bölümünde 5/2 attık. Karşılaşmanın genelinde de yanlış hatırlamıyorsam %55 ile attık. Maçın sonucunu belirleyen detay serbest atışlar oldu. İşin iyi tarafından bakacak olursak kötü başlangıca rağmen geri dönmeyi başardık. EuroLeague zor kulvar. Aslında mücadele ettiğimiz tüm kulvarlar zorlu. Şimdi önümüzde 7 gün içerisinde 4 maç var. Özellikle küçük detaylarda daha iyi olmalı ve daha iyi iş çıkarmalıyız. Önümüzdeki dönemde kazanabilmek için daha iyi şut atmalıyız.

Maçın başka faktörü de ribauntlardı. Ribauntlarda uzun ve kısa beşlerle yer aldık ama rakibimiz üstünlük kurdu. Detaylar hakkında uzun konuşabiliriz ama önümüzdeki dönemde iyileştirmemiz gereken şeyler var” dedi.

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