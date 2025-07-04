Fenerbahçe imzayı attırdı

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de bir yandan iç transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezonun başında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı çok uzun süredir formasından uzak kalan Jayden Oosterwolde ile sözleşme yeniledi.

Sakatlığını tamamen atlatan ve yeni sezonda Jose Mourinho'nun en önemli kozlarından biri olması beklenen Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.

ÖZEL | Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini 2028 yılına dek uzattı! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 4, 2025

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki Oosterwolde'nin piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 13 milyon euro civarında.