Fenerbahçe imzayı attırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe imzayı attırdı

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle geçen sezonu kaçıran Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini uzattı.

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de bir yandan iç transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezonun başında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı çok uzun süredir formasından uzak kalan Jayden Oosterwolde ile sözleşme yeniledi.

Sakatlığını tamamen atlatan ve yeni sezonda Jose Mourinho'nun en önemli kozlarından biri olması beklenen Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki Oosterwolde'nin piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 13 milyon euro civarında.

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