Fenerbahçe istedi Roma kaptı

Roma, Lina Souloukou'yu yeni CEO olarak atadığını resmen açıkladı. Daha önce Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Souloukou'yu Roma'nın sahipleri Friedkin ailesi, yeni patron olarak seçti.

Fenerbahçe istedi Roma kaptı

Roma'da prosedürlerin tamamlanması ile göreve başlayan Lina Souloukou, "Friedkin ailesine bana verdikleri bu fırsat için minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu tarihi kulübe katılmaktan heyecan duyuyorum ve futbol dünyasında edindiğim deneyimi kulübe, yöneticilere ve uluslararası düzeydeki tüm çalışanlara aktarabilmek adına sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

KADIKÖY'E GELMİŞTİ

Fenerbahçe Yönetimi, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül 2021'de sahasında oynayacağı Olympiacos karşılaşması öncesinde Yunan ekibinin yöneticileri ve maçın UEFA temsilcileriyle yemekte bir araya gelmişti.

Olympiacos’u yemekte Dimitrios Agrafiotis, Lina Souloukou, Christian Karembeu, François Modesto ve Konstantinos Vernikos temsil etmişti ki UEFA Delegesi Bakar Jordania ve UEFA Güvenlik Sorumlusu Nikolay Shiryaev’in de yer aldığı yemeğin sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Lina Souloukou’ya imzalı forma hediye ederken; rakip takım yöneticileri ise Koç'a çeşitli hediyeler takdim etmişti. Yemeğin sonunda UEFA yetkilileri ve Olympiacos yöneticileri Fenerbahçe anı defterini de imzalamıştı.

FENERBAHÇE İSTEDİ İDDİASI

Roma Giallorossa'nın haberine göre henüz 40 yaşına gelmemiş olmasına rağmen futbol dünyasında oldukça dikkat çekici bir özgeçmişi olan Lina Souloukou için daha önce Fenerbahçe de devreye girdi.

İtalyan kaynak, Fenerbahçe ve PSG'nin Souloukou'yu göreve getirmek istediklerini belirtti. Fakat iki takımda herhangi bir görev almayan Lina Souloukou, oldukça geniş bir yetki alanıyla Roma'nın yeni CEO'su oldu. (Fanatik)

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