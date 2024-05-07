Yargıtay Başkanı yine seçilemedi. Rekora gidiyor

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin sona ermesiyle başlayan başkanlık seçimleri, 32. tur oylamasında da sonuçsuz kaldı. Akarca, 24 Mart 2020'de göreve seçilmişti ve görev süresi bu tarihte tamamlandı.

Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri, 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti. Ancak, seçimin ilk 31 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadığı için 32. tur oylaması gerçekleştirildi.

KAÇ OY KULLANILDI

Oylama sonucunda Akarca 86, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 118 ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 103 oy aldı. Seçime katılım 319 kişi olarak kaydedilirken, 1 oy boş çıktı ve 11 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçimler, 33. tur oylamasıyla devam edecek. Bu süreçte üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekmektedir.