Kurban bayramında ikramiye alamayabilirsiniz. Yeni emekli olacaklar bu tarihe dikkat

Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayram ikramiyesi alıyor. Bayram ikramiyeleri bu yıl 3 bin lira oldu. Emeklilerin bayram ikramiyesi alabilmeleri için maaş almalarına değil hesaplamaların başlayıp başlamadığına bakılıyor. Bu yüzde yeni emekli olacaklar için kritik tarihlere girildi.

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in yazısında yeni emekli olacaklar için kritik tarih yer aldı. Buna göre, emeklilik başvurusunu 31 Mayıs’a kadar yapmayı hesaplamayı başlatmayanlar Kurban Bayramı’nda ikramiye alamayacak.

Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanların maaş hesabı 1 Haziran itibariyle başlayacak. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödemelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Bu yüzden bayram ikramiyesi alacak emeklilerin 1 Haziran ve öncesinde maaşı hak etmiş olmaları gerekiyor. Haziran ve öncesinde emekli maaşı hak edenlere bayram ikramiyesi ödenecek.

Faruk Erdem’in yazısının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Yeni emeklilik müracaatında bulunacak sigortalılar ve EYT'liler için 1 Haziran ve öncesinde maaş hesabı başlamışsa kendilerine toplu ödeme daha sonra da yapılsa bile ikramiye hak edilmiş oluyor. Bu yüzden eğer emeklilik şartlarınız oluşmuşsa mutlaka bu ay sonuna kadar yani 31 Mayıs gece 24.00'e kadar emeklilik başvurunuzu mutlaka yapmalısınız. Böylece 1 Haziran'dan itibaren emekli aylığınız hesaplanmaya başlayacak ve Kurban bayramı ikramiyesi hak edilecek."