Fenerbahçe Jose Mourinho ile yollarını ayırıyor! Yerine gelecek isim bile belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe Jose Mourinho ile yollarını ayırıyor! Yerine gelecek isim bile belli oldu

Fenerbahçe Kulübü'nde teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho ile orta yolu bulmaya çalışırken, Portekizli teknik adam yerine görev getirilecek isim de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe camiası, Atakaş Hatayspor karşısında alınan farklı yenilginin ardından teknik direktör Jose Mourinho’ya olan inancını tamamen kaybetti. Bu sonuç, sarı-lacivertlilerde yeni bir hoca arayışının hız kazanmasına yol açtı. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir ismi geldi.

FENERBAHÇE'DE EDIN TERZIC SESLERİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe Yönetimi, Mourinho ile yolları ayırmak için tazminat konusunu çözüme kavuşturmaya çalışırken, yeni teknik direktör adaylarını belirledi. Bu listede öne çıkan isim ise Edin Terzic oldu. Sarı-lacivertlilerin, Mourinho ile yolları resmen ayırır ayırmaz Alman teknik adam ile görüşmelere başlayacağı ifade ediliyor.

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BEŞİKTAŞ'TA GÖREV YAPMIŞ VE BORUSSIA DORTMUND İLE SON HAFTA ŞAMPİYONLUĞU KAPTIRMIŞTI

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ta Slaven Bilic döneminde yardımcı antrenörlük görevi yapmıştı.

Edin Terzic, son olarak Borussia Dortmun'da görev yapmıştı. Sarı-siyahlılar ile 2022-2023 sezonun son haftasında şampiyonluğu ezeli rakipleri Bayern Münih'e kaptırmıştı.

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