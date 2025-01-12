Fenerbahçe kafilesi Konya'da

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı- lacivertli kafile bugün havayoluyla maçın oynanacağı kente geldi.
Takımı, taraftarlar havalimanında coşkuyla karşılaştı. Teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Kafilede daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."