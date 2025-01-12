Fenerbahçe kafilesi Konya'da

Kaynak: DHA
Fenerbahçe kafilesi Konya'da

Fenerbahçe kafilesi, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi. Sarı- lacivertli ekibi, havalimanında taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı- lacivertli kafile bugün havayoluyla maçın oynanacağı kente geldi.

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Takımı, taraftarlar havalimanında coşkuyla karşılaştı. Teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Kafilede daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

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Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

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