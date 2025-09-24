Fenerbahçe kaldığı yerden devam! Sadettin Saran'a kupayla 'merhaba'

Geçen sezonu EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanarak üçleme yapan Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Başkan Sadettin Saran'ın da izlediği maçın son saniyeleri büyük çekişmeyle geçti. Karşılaşmayı 84-82 kazanan sarı lacivertliler yeni sezona da kupayla başladı.

Basketbolseverlerin merakla beklediği 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 84-82 kazanarak kupanın sahibi oldu.

basliksiz-1-0002-aa-20250924-39217095-39217081-fenerbahce-beko-besiktas-gain.jpg

OYUN BİR SÜRE DURDU

Maçın bitimine 5 dakika 55 saniye kala sahaya patlayıcı madde atılması nedeniyle mücadeleye ara verildi. Hakemler kural gereği soyunma odasına giderken, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından karşılaşma yeniden başladı.

basliksiz-1-0001-aa-20250924-39217095-39217082-fenerbahce-beko-besiktas-gain.jpg

FENERBAHÇE BEKO YENİ SEZONA KUPAYLA BAŞLADI

Yaşanan olaylara rağmen parkede üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN’i mağlup ederek 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.

Geçen sezonu EuroLeague, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla taçlandırarak üçleme yapan Fenerbahçe Beko, yeni sezona da kupayla giriş yaptı.

basliksiz-1-0000-aa-20250924-39217095-39217091-fenerbahce-beko-besiktas-gain.jpg

Tribünde mücadeleyi takip eden Sadettin Saran ise Fenerbahçe başkanlık dönemine zaferle başladı.

