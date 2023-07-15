Fenerbahçe kaleye dünya yıldızı getirecek

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, gündemine iki dünya yıldızı kaleciyi aldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Keylor Navas ve Dominik Livakovic'in adı Fenerbahçe'yle anılıyor ve önümüzdeki günlerde tekliflerin olabileceği aktarıldı.

Haberin devamında Altay Bayındır'a taraftarlardan gelen eleştiriler sonrası Fenerbahçe'nin yeni bir isme yöneleceği vurgulandı.

PSG'li kaleci Keylor Navas geçen sezonu Nottingham Forest'te kiralık olarak geçirdi.

Ayrıca Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb'den ayrılacağı söylentilerinin devam ettiği ve oyuncunun Villarreal CF'nin transfer listesinde yer aldığı belirtildi.