Fenerbahçe kara kara düşünüyor. Olympiakos maçına saatler kala 2 sakatlık birden

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Fenerbahçe kara kara düşünüyor. Olympiakos maçına saatler kala 2 sakatlık birden
Olympiakos'a konuk olacak olan Fenerbahçe sakatlıklar hakkında bir açıklama yaptı.

EuroLeague’de yarın Olympiakos’a konuk olacak Fenerbahçe Beko Johnathan Motley ve Sertaç Şanlı’nın sağlık durumları hakkında acı haberi verdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oyuncularımız Johnathan Motley ve Sertaç Şanlı, 8 Nisan Pazartesi günü oynanan Anadolu Efes karşılaşmasında sakatlık yaşamıştır.

Sporcularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından Johnathan Motley'de sol bacak kalf bölgesinde kas yaralanması, Sertaç Şanlı'da ise sağ bacak hamstring kas yaralanması tespit edilmiş ve oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.

12 Nisan Cuma günü (yarın) oynanacak Olympiacos maçı öncesinde Johnathan Motley'in tedavisi İstanbul'da devam ettirilecektir. Sertaç Şanlı ise takım kafilesinde yer alacak ve durumuna maç gününde karar verilecektir.

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