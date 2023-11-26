Fenerbahçe Karagümrük maçının en çok tartışılan pozisyonu

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaştığı maçın 54. dakikasında penaltı itirazında bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe Karagümrük maçının en çok tartışılan pozisyonu

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ikinci yarısında Samet Akaydin'in ceza alanında yaptığı müdahale sonrası Fatih Karagümrüklü oyuncular penaltı beklediler.

Karagümrük atağında Ryan Mendes, sağ çaprazdan bindiren Güven Yalçın'a pasını verdi.

Güven Yalçın'ın şutunda top Samet Akaydin'a çarparak kornere çıktı.

ÖNCE OFSAYT KALKTI

Yardımcı hakem bu pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.

Pozisyonun bitmesinin ardından VAR hakemi Hüseyin Göçek, oyunun başlatılmamasını istedi.

Yaklaşık 1.5 dakika süren incelemenin ardından hakem Arda Kardeşler, oyunu devam ettirdi.

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