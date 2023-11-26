Fenerbahçe Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam VavaCars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler.

Süper Lig'de 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, haftaya averaj üstünlüğüyle Galatasaray'ın önünde lider olarak girmişti. Galatasaray dün akşam Alanyaspor'u yendiği için şu anda maç eksiğiyle ikinci durumda bulunuyor.

Fatih Karagümrük karşısında henüz iyileşmeyen Becao ve sarı kart cezalısı Osayi-Samuel forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatan Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise ile ilgili son kararı ise teknik direktör İsmail Kartal verecek.

İsmail Kartal'ın sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şu şekilde:

Livakovic, Mert, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Fatih Karagümrük'ün ise muhtemel 11'i şu şekilde:

Emre, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Feghouli, Nazım, Eysseric, Rohden, Can, Güven.