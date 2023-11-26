Fenerbahçe Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam VavaCars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler.

Süper Lig'de 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, haftaya averaj üstünlüğüyle Galatasaray'ın önünde lider olarak girmişti. Galatasaray dün akşam Alanyaspor'u yendiği için şu anda maç eksiğiyle ikinci durumda bulunuyor.

Fatih Karagümrük karşısında henüz iyileşmeyen Becao ve sarı kart cezalısı Osayi-Samuel forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatan Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise ile ilgili son kararı ise teknik direktör İsmail Kartal verecek.

İsmail Kartal'ın sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şu şekilde:

Livakovic, Mert, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Fatih Karagümrük'ün ise muhtemel 11'i şu şekilde:

Emre, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Feghouli, Nazım, Eysseric, Rohden, Can, Güven.

Öne Çıkanlar
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
Son Haberler
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi Gündem
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Hangi yaştakiler depresyonla nasıl savaşmalı Sağlık
Hangi yaştakiler depresyonla nasıl savaşmalı
Bursa’da uyuşturucu operasyonu. Çok sayıda gözaltı yapıldı Gündem
Bursa’da uyuşturucu operasyonu. Çok sayıda gözaltı yapıldı
Türkiye'de piyasaları alt üst edecek uyarı Ekonomi
Türkiye'de piyasaları alt üst edecek uyarı
Dilan Polat ve Engin Polat davasında itirafçılar birbirine girdi: Beni tehdit ediyorlar Gündem
Dilan Polat ve Engin Polat davasında itirafçılar birbirine girdi: Beni tehdit ediyorlar
'Hatice Kolçak'tan yatırım yapanlara uyarı' Gram altında bu seviyeye dikkat Ekonomi
'Hatice Kolçak'tan yatırım yapanlara uyarı' Gram altında bu seviyeye dikkat
Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber Göz-8 Operasyonu Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber Göz-8 Operasyonu