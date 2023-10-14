Fenerbahçe Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Süper Lig'deki galibiyet serisi devam etti

Editör: Fatma Demirkaya
Kadın Futbol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, Zenatha Coleman'ın 55. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte ligdeki puanını 18’e çıkardı.
Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında 18 Ekim Çarşamba günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K’yı konuk edecek.