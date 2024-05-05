İstanbul'da sokak arasında tek tekerlek üstünde şov yaparken kaza yaptı

İstanbul'un kalabalık sokaklarında dikkat çekmek amacıyla tek tekerlekli motosiklet süren bir şahıs, gösterisi sırasında kaza yaptı. Şahıs, sokak aralarında tek tekerlekli motosikletiyle ilerlerken dengeyi kaybederek yere düştü. Kazayı görenler hemen yardıma koşarken, şahıs hafif şekilde yaralandı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Motosiklet gösterileri genellikle tehlikeli olabileceğinden, trafik kurallarına uygun şekilde ve güvenli bir ortamda yapılması önem taşıyor.