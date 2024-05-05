İstanbul'da sokak arasında tek tekerlek üstünde şov yaparken kaza yaptı

Kaynak: İHA
İstanbul'da sokak arasında tek tekerlek üstünde şov yaparken kaza yaptı
Sokak arasında tek tekerlek üstünde motor sürerek şov yapmaya çalışan kişinin çabası kazayla sonuçlandı.

İstanbul'un kalabalık sokaklarında dikkat çekmek amacıyla tek tekerlekli motosiklet süren bir şahıs, gösterisi sırasında kaza yaptı. Şahıs, sokak aralarında tek tekerlekli motosikletiyle ilerlerken dengeyi kaybederek yere düştü. Kazayı görenler hemen yardıma koşarken, şahıs hafif şekilde yaralandı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Motosiklet gösterileri genellikle tehlikeli olabileceğinden, trafik kurallarına uygun şekilde ve güvenli bir ortamda yapılması önem taşıyor.

Son Haberler
Halk kültürümüzün hazineleri arasında Kitap
Halk kültürümüzün hazineleri arasında
Bankalarda ayakbastı parası Yazarlar
Bankalarda ayakbastı parası
Sinan Ateş cinayeti neden aydınlatılamaz Yazarlar
Sinan Ateş cinayeti neden aydınlatılamaz
Ortak değerler: Nevruz, Hıdırellez... Yazarlar
Ortak değerler: Nevruz, Hıdırellez...
İnsan ithalatı ve “angus”luk! Yazarlar
İnsan ithalatı ve “angus”luk!
BİNGÖL KENTPARK PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR Resmi İlanlar
BİNGÖL KENTPARK PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR