Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Saat 17:00’de başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey üstlenecek.
Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 10 puanla Galatasaray’ın ardından ligde 2. Sırada bulunuyor.
Tedavisi devam eden Osayi-Samuel'in yanı sıra henüz hazır olmayan Djiku ve yeni transfer Filip Kostic bu maç forma giyemiyor.
İşte Kasımpaşa- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri,
Fenerbahçe: Livakovic, Mert-Çağlar-Becao Oosterwolde İsmail-Fred, Tadic-Szymanski-Maximin, En-Nesyri
Kasımpaşa maçı ilk 11'imiz belli oldu. ???? #KASvFB | @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/c2tC9a7EYk— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 15, 2024
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Rodrigues, Yasin, Opoku, Winck, Gökhan, Sadiku, Brekalo, Hajradinovic, Mortadha, Da Costa
????#Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacak ilk 11'imiz belli oldu.#KASvFB pic.twitter.com/aVCmMi8gEq— Kasımpaşa (@kasimpasa) September 15, 2024