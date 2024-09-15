Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Saat 17:00’de başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey üstlenecek.

Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 10 puanla Galatasaray’ın ardından ligde 2. Sırada bulunuyor.

Tedavisi devam eden Osayi-Samuel'in yanı sıra henüz hazır olmayan Djiku ve yeni transfer Filip Kostic bu maç forma giyemiyor.

İşte Kasımpaşa- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri,

Fenerbahçe: Livakovic, Mert-Çağlar-Becao Oosterwolde İsmail-Fred, Tadic-Szymanski-Maximin, En-Nesyri

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Rodrigues, Yasin, Opoku, Winck, Gökhan, Sadiku, Brekalo, Hajradinovic, Mortadha, Da Costa