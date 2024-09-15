Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

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Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Saat 17:00’de başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey üstlenecek.

Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 10 puanla Galatasaray’ın ardından ligde 2. Sırada bulunuyor.

Tedavisi devam eden Osayi-Samuel'in yanı sıra henüz hazır olmayan Djiku ve yeni transfer Filip Kostic bu maç forma giyemiyor.

İşte Kasımpaşa- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri,

Fenerbahçe: Livakovic, Mert-Çağlar-Becao Oosterwolde İsmail-Fred, Tadic-Szymanski-Maximin, En-Nesyri

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Rodrigues, Yasin, Opoku, Winck, Gökhan, Sadiku, Brekalo, Hajradinovic, Mortadha, Da Costa

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