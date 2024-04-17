Fenerbahçe kaybetti. Ezeli rakibi şampiyonluğunu ilan etti

AXA Sigorta Efeler Ligi final serisi 3. maçında Halkbank sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan maçta ev sahibi ilk seti 6 sayı 25-19 kazandı ve final maçına iyi bir başlangıç yaptı.

İkinci sette de iyi oyununu sürdüren Ankara ekibi bu sefer 7 sayı fark atarak 25-18 önde kapattı.

Üçüncü sette de hata yapmayan Halkbank 25-19 kazanarak Efeler Ligi'nde 10. kez şampiyonluğunu ilan ederken Fenerbahçe erkekler voleyboldaki ezeli rakibinin gerisinde kaldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi final serisinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 mağlup eden başkent ekibi, 5 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürdü.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart



Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar



Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth, Mert Matic, Nimir, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, İzzet Ünver)



Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Penchev, Caner Dengin, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz)



Setler: 25-19, 25-18, 25-19