Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında. İsmail Kartal'dan flaş karar. İlk 11 belli oldu

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Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında. İsmail Kartal'dan flaş karar. İlk 11 belli oldu
Süper Lig'de lider Fenerbahçe, Kayserispor'la Kayseri'de karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'i belirledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Miha Zajc, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

İRFAN CAN VE CRESPO'YA UYARI

Fenerbahçe'de üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Teknik direktör İsmail Kartal, iki futbolcusunu da dikkatli olmaları ve hakeme itiraz etmemeleri için uyardı.

DZEKO'NUN YERİNE BATSHUAYİ

Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11'i de belirlediği, sakat olduğu belirtilen Dzeko'nun yerine Batshuayi'yi görevlendirmeyi kararlaştırdığı öğrenildi.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Boa Morte, Ramazan Civelek, Kemen, Cardoso, Thiam.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

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