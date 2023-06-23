Fenerbahçe Koçspor oldu: Aziz Yıldırım yöneticilerin maaş aldığını açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Aziz Yıldırım basın toplantısında, "Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, 'Koçspor.' Başkası başkan olduğunda, bu sponsorluklar devam edecek mi? Fenerbahçe'nin geleceğini kararttınız. Adidas'tan yılda 6 milyon dolar para alıyorduk. Şimdi ne alıyoruz? Sponsorların bedeli ne? Herkes açık olarak biliyor mu? Ben bilmiyorum. Sponsorlar verdikleri bedelleri, vergiden düşer. Cebinden vermezler. Ben de okul yaparsam, böyle olacak. Konuları ayıralım, birbirine karıştırmayalım. Koç Grubu'ndan Allah razı olsun ama para veriyor olarak bakmayalım. Ben bir de bu taraftan bakıyorum, Fenerbahçe 'Koçspor' oldu." ifadelerini kullandı.

BAZI YÖNETİCİLERE MAAŞ VERİYORMUŞ

Sarı lacivertli kulübün eski başkanı, "Bazı yöneticilere maaş veriyorlarmış, bunlar çok yanlış. Kendisine de zarar veriyor" iddiasında da bulundu.