Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan oyuncular, idmanı pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün oynanan Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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