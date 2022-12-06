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Fenerbahçe'den kötü haber

Fenerbahçe sakatlık şokuyla bir kez daha sarsıldı. Sarı - Lacivertli kulüp kötü haberi internet sitesinden açıkladı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 14:43
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Fenerbahçe kötü haberi internet sitesinden açıkladı

Fenerbahçe'den kötü haber
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Fenerbahçe Kulübü, iki futbolcusunun sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır.

Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır.
 
 Fenerbahçe Spor Kulübü

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