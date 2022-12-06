Fenerbahçe'den kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, iki futbolcusunun sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır.
Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.