﻿Fenerbahçe'den değişiklik açıklaması

Sarı lacivertli kulüpten hazırlıklar sürerken bir değişiklik açıklaması geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Antalya kampımızda yarın Serie A ekiplerinden US Salernitana ile Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynayacağımız hazırlık maçının başlama saati 18.00’den 16.00’ya alındı.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
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