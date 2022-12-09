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Fenerbahçe'den değişiklik açıklaması

Fenerbahçe, lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 20:00
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Fenerbahçe kulübünden değişiklik açıklaması yapıldı

Fenerbahçe'den değişiklik açıklaması
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Sarı lacivertli kulüpten hazırlıklar sürerken bir değişiklik açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Antalya kampımızda yarın Serie A ekiplerinden US Salernitana ile Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynayacağımız hazırlık maçının başlama saati 18.00’den 16.00’ya alındı. 

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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