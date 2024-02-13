Fenerbahçe kupada yarı finale çıktı

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, çeyrek final maçında evinde Akkuş Belediye'yi ağırladı.
Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi ise Halkbank.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş
Fenerbahçe: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Dick Kooy, Ghaziani, Hakan Yeşilbudak (L), Caner Peksen, Drazen Luburic, Penchev
Akkuş Belediye: Furkan Aydın, Bradley Gunter, Enes Atlı, Halit Kurtuluş, Arda Bostan, Ivanov, Batuhan Yurdagül (L), Ahmet Can Büyükgöz, Can Koç, Umut Özdemir (L), Berke Eray Yetkin
Setler: 23-25, 31-29, 25-21, 28-26
Süre: 2 saat 11 dakika (32, 36, 27, 36)
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