Fenerbahçe kupada yarı finale çıktı

Kaynak: İHA
Fenerbahçe kupada yarı finale çıktı
Kupa Voley'de Akkuş Belediye'yi eleyen Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, çeyrek final maçında evinde Akkuş Belediye'yi ağırladı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi ise Halkbank.

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Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Fenerbahçe: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Dick Kooy, Ghaziani, Hakan Yeşilbudak (L), Caner Peksen, Drazen Luburic, Penchev

Akkuş Belediye: Furkan Aydın, Bradley Gunter, Enes Atlı, Halit Kurtuluş, Arda Bostan, Ivanov, Batuhan Yurdagül (L), Ahmet Can Büyükgöz, Can Koç, Umut Özdemir (L), Berke Eray Yetkin

Setler: 23-25, 31-29, 25-21, 28-26

Süre: 2 saat 11 dakika (32, 36, 27, 36)

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