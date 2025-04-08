Fenerbahçe Lazio ile el sıkıştı. Yeni sezon için ilk hamleyi yaptılar

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Fenerbahçe Lazio ile el sıkıştı. Yeni sezon için ilk hamleyi yaptılar

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk adımını attı. Sarı-lacivertli ekip İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile bir hazırlık maçı yapacak

Ligde Galatasaray’ın üç puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu hazırlıklar kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden LAzio ile karşı karşıya gelecek. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; karşılaşman 30 ya da 31 Temmuz oynanacak, karşılaşmanın nerede oynanacağı ise henüz belli değil.

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Haber detayında, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun bir dönem Lazio'nun ezeli rakibi Roma'yı çalıştırdığı hatırlatılarak “Mou'nun Roma yedek kulübesindeki geçmişi göz önüne alındığında, bir nevi derbi” yorumu yapıldı.

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