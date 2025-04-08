Fenerbahçe Lazio ile el sıkıştı. Yeni sezon için ilk hamleyi yaptılar

Ligde Galatasaray’ın üç puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu hazırlıklar kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden LAzio ile karşı karşıya gelecek. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; karşılaşman 30 ya da 31 Temmuz oynanacak, karşılaşmanın nerede oynanacağı ise henüz belli değil.

Haber detayında, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun bir dönem Lazio'nun ezeli rakibi Roma'yı çalıştırdığı hatırlatılarak “Mou'nun Roma yedek kulübesindeki geçmişi göz önüne alındığında, bir nevi derbi” yorumu yapıldı.