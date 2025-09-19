Fenerbahçe listesini TFF’ye verdi! O futbolcu yok

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) A Takım listesini sundu. Emre Mor’un listede bulunmaması dikkat çekti.

EMRE MOR KADRO DIŞI KALDI

Yaz transfer döneminde birçok kulüple adı anılan 28 yaşındaki kanat oyuncusuna takımda kalmasının ardından Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer verilmedi.

Emro Mor ile birlikte 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall da kadroda yer almayan bir diğer oyuncu oldu. İki isim de kış transfer dönemine kadar Fenerbahçe'de forma giyemeyecek.

İşte Fenerbahçe’nin TFF’ye gönderdiği kadro listesi: