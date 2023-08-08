'Fenerbahçe Livakovic ile anlaştı'

TFF eski yöneticisi Selim Soydan, Fenerbahçe'nin kaleci Livakovic ile anlaşıldığını iddia etti.

'Fenerbahçe Livakovic ile anlaştı'

Fenerbahçe efsanesi ve TFF eski yöneticisi Selim Soydan, bomba bir transfer iddiasında bulundu.

Radyo Gol'e açıklamalar yapan Soydan, Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşma sağlandığını ve transferin yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

Selim Soydan'ın açıklaması şu şekilde;

"Fenerbahçe'nin kalecisi kesinlikle ya çok tecrübeli bir Türk olmalı ya da yabancı olmalı; aşağısı kurtarmaz. Bakın Beşiktaş'a kalesinde Mert var bakın Galatasaray'a kalesinde Muslera var. İyi kaleci takımın 1 kişi fazla oynamasını sağlar.

Ben Altay ya da İrfan'a kötü kaleci demiyorum ama şampiyonluk istiyorsan 1 numaran sağlam olmalı. Buradan paylaşalım, Fenerbahçe yönetimi Hırvat kaleci Livakovic ile anlaştı yakın zamanda açıklanır. Müthiş bir transfer."

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