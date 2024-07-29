Fenerbahçe Lugano maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Ebrar Kadir Taban
Fenerbahçe Lugano maçını yayınlayacak kanal belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile oynayacağı maçın kanalı netlik kazandı.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşılaşacak.

30 Temmuz Salı günü oynanacak mücadele, saat 20.00'da başlayacak.

Kritik maçın yayınlanacağı kanal belli oldu.

EXXEN'DEN YAYINLANACAK
İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Lugano maçı, EXXEN üzerinden naklen yayınlanacak.

AVANTAJ FENERBAHÇE'DE
Mourinho'nun öğrencileri, deplasmandaki ilk maçı 4-3'lük skorla kazanmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE'NİN TUR ATLAMA OPSİYONLARI
Fenerbahçe'nin Lugano karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik, temsilcimize tur için yeterli olacak.

Lugano'nun tek farklı galibiyeti durumunda mücadele uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık iki devre sonrası eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek.

İsviçre ekibi, iki farklı kazanırsa tur atlayan taraf olacak.

ÜST TURDAKİ RAKİP LILLE
Fenerbahçe, Lugano maçını kazanıp bir üst tura çıkarsa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak.

Devler Ligi'nin 3. ön eleme maçları 5-6 Ağustos'ta oynanacak.

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