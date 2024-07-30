Fenerbahçe Lugano'yu son dakikada devirdi. Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı

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Fenerbahçe Lugano'yu son dakikada devirdi. Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, evinde ağırladığı Lugano'yu 2-1 devirdi ve adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İstanbul'da Lugano ile karşılaştı.

Temsilcimiz, mücadeleyi 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

İlk maçı Fenerbahçe 4-3 kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin golünü 59. dakikada Edin Dzeko ve 90+3'te Szymanski kaydetti.

Lugano'nun golü ise 7. dakikada Mahmoud'dan geldi.

RAKİP LILLE OLDU
Bu sonuçla birlikte adını 3. ön eleme turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Fransız temsilcisi Lille oldu.

3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş maçları ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

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