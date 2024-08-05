Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de kritik gelişme

Lille Başkanı Olivier Letang ve teknik direktör Bruno Genesio, Fenerbahçe maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Olivier Letang, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin bu eşleşmede favori olduğunu belirtti. Letang, "Önümüzde çok ilginç iki maç var. Bu eşleşmede Fenerbahçe favori." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Bruno Genesio ise, "Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yok. Her takımı yenebilmeliyiz. İki maçta da taraftarlarımız ve kendimiz için her şeyimizi vereceğiz." dedi.

ÜÇ OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Genesio, üç oyuncusunun maçta forma giyemeyeceğini belirtti. "Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta Ismaily, Nabil Bentaleb ve Ayyoub Bouaddi forma giyemeyecek." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki atmosferi bildiğini ifade eden Genesio, "Daha önce Türkiye'de Fenerbahçe stadında oynadım. O atmosferi biliyorum. Bu deneyim bizim için çok önemli. Evimizde oynayacağımız maçta rövanşı riske atmamak adına hırslı, dengeli ve makul şekilde saldıracağız." dedi.