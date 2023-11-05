Fenerbahçe maçı öncesi şok talep: Can güvenliğimiz yok maç burada oynansın

One’dan Moshe Barda’nın haberine göre İsrail ekibi Fenerbahçe Beko maçının ev sahibini değiştirmek istiyor.

Macabi bu isteğine sebep olarak İsrail hükümetinin Türkiye için aldığı can güvenliği gerekçesiyle seyahat etmeme uyarısı.

İstanbul’da EuroLeague takımları arasında yapılan görüşmede Maccabi’nin Aleksandar Nikolic Hall’da iç saha maçlarını oynayana kadar Real Madrid maçının ertelenmesine karar verilmişti.

Eğer bu değişim yaşanırsa Maccabi, üst üste beş maçını ev sahibi olarak oynayacak: Bayern Münih, Olympiakos, Fenerbahçe Beko, Barcelona, ALBA Berlin.