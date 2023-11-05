Fenerbahçe maçı öncesi şok talep: Can güvenliğimiz yok maç burada oynansın

Türkiye için seyahat uyarısı olduğunu söyleyen Macabi Tel Aviv maçın ev sahibinin değişmesini talep etti.

Fenerbahçe maçı öncesi şok talep: Can güvenliğimiz yok maç burada oynansın

One’dan Moshe Barda’nın haberine göre İsrail ekibi Fenerbahçe Beko maçının ev sahibini değiştirmek istiyor.

Macabi bu isteğine sebep olarak İsrail hükümetinin Türkiye için aldığı can güvenliği gerekçesiyle seyahat etmeme uyarısı.

İstanbul’da EuroLeague takımları arasında yapılan görüşmede Maccabi’nin Aleksandar Nikolic Hall’da iç saha maçlarını oynayana kadar Real Madrid maçının ertelenmesine karar verilmişti.

Eğer bu değişim yaşanırsa Maccabi, üst üste beş maçını ev sahibi olarak oynayacak: Bayern Münih, Olympiakos, Fenerbahçe Beko, Barcelona, ALBA Berlin.

Öne Çıkanlar
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Son Haberler
Beşiktaş şampiyon oldu Spor
Beşiktaş şampiyon oldu
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer hepsi bir arada Magazin
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer hepsi bir arada
İran Cumhurbaşkanı'ndan Gazze'de çifte standart çıkışı Dünya
İran Cumhurbaşkanı'ndan Gazze'de çifte standart çıkışı
Alzheimer hastası yaşlı adam 2 gün sonra bulundu Yaşam
Alzheimer hastası yaşlı adam 2 gün sonra bulundu
Özgür Özel'e ilk gününde protesto Gündem
Özgür Özel'e ilk gününde protesto
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı Gündem
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
İsrail yine mülteci kampını bombaladı Dünya
İsrail yine mülteci kampını bombaladı