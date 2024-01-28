Fenerbahçe maçı sonrası büyük itiraf: Kimi tutacağımı şaşırdım

Matej Hanousek, "Trabzonspor maçına göre en azından galip gelebilir ya da 1 puan çıkarabilirdik" derken Fenerbahçe karşısında ise iyi oynamadıklarını ifade etti.

Hanousek şöyle devam etti: Bugünkü maçta fırsat bulamadık. Kaleye giden sadece 2 şutumuz var. Trabzonspor maçına göre çok daha değişik olabilirdi. Fenerbahçe'yi kutlamak istiyorum.

Hanousek ayrıca, "Bugün daha iyi bir oyun ortaya koyabilirdik. Kanat oyunu hakkında söylememiz gereken şey; Fenerbahçe çok rotasyonlu bir takım. Markaj yapmak çok zordu. Fenerbahçeli oyuncular çok pozisyon değiştiriyor.

Kimi takip edeceğimi bilemedim bazen. Daha yakın oynayabilseydim topu daha iyi kapabilirdim ama bugün imkansız gibi bir performans sergiledi Fenerbahçe'nin kanatları, gerçekten çok iyi oynadılar." ifadelerini kullandı.