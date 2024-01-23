Fenerbahçe maçı sonrası Gidsol vitesi 5'e taktı

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında, Fenerbahçe maçının ve elde ettikleri 1 puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Takım olarak Fenerbahçe'ye karşı çok iyi bir tepki verdiklerini ifade eden Gisdol, çok iyi savaştıklarını ve çok kritik 1 puanı kaptıklarını belirtti.

"EN BÜYÜK AMACIMIZ LİGDE TUTUNMAK"

Gisdol, 25 Ocak Perşembe günü evlerinde yapacakları Mondihome Kayserispor maçına da değinerek, "Ne için mücadele ettiğimizi başından beri biliyoruz. Bizim için en büyük öncelik, sezon sonunda ligde kalmak. Yapmamız gereken, antrenmanlarda gösterdiğimiz performansı, oyun tarzımızı sahada da aynı şekilde sürdürmek. Bu sistem bizi güçlendiriyor. Şimdi yapmamız gereken Kayserispor maçına konsantre olmak. İyi oyunculara sahip bir kadroları olduğunu biliyoruz. Nasıl bir performans ortaya koyduysak aynısını Kayserispor maçında da ortaya koymalıyız." dedi.

Ligde tek bir hedefleri olduğunu vurgulayan Gisdol, şöyle devam etti:

"Ligde ilk 10'a girmek gibi bir hedefimiz yok. Bu yanlışa düşmeyelim. Daha önceden de dediğim gibi. Çıkışlarımız, inişlerimiz olacak. Galibiyetler aldığımız gibi, mağlubiyetler de yaşayacağız. Bunların toplamında bazen başarılı, bazen başarısız sonuçlar çıkacak. Sezon sonuna kadar zorlu bir lig yaşayacağız. Yolumuz uzun ve zor olacak. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Belki bu tipik bir Alman bakış açısı olabilir. Ligde yeni bir takımız ve ilk adımlarımızı attık, bu şekilde devam etmeliyiz."