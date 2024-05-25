Fenerbahçe maçına saatler kala İstanbulspor'dan flaş Galatasaray hamlesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe maçına saatler kala İstanbulspor'dan flaş Galatasaray hamlesi

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun Galatasaray ve Dursun Özbek açıklamaları gündem oldu.

Trendyol Süper Lig’in 38. Ve son haftasında İstanbulspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Yarın (Pazar) saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi nefesler tutuldu.

Her ne kadar İstanbulspor’un ligden düşmesi kesinleşirken rakibi Fenerbahçe’nin şampiyon olması için galibiyet alması ve Galatasaray’ın Konyaspor karşısında kaybetmesi gerekiyor.

Bütün gözler Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçına çevrilirken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’ndan flaş bir Dursun Özbek açıklaması geldi.

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İşte Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun açıklamaları:

"DURSUN ÖZBEK SÜREKLİ TFF'YE YAKIN DAVRANIYOR"

"Dursun Özbek, sürekli TFF'ye yakın davranıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanından ayrılmayan Yusuf Günay diye bir adam var. Ne yaptığını kimse bilmiyor. Birkaç sefer Özbek'le görüştüklerine şahit oldum"

"HAYATINIZDA BÖYLE BİR MAÇ GÖRDÜNÜZ MÜ"

"Bizim 2-0 öne geçtiğimiz, VAR uyarısıyla 1-1'e gelen Galatasaray maçı var. Hayatınızda böyle bir maç gördünüz mü"

"SEN KİMSİN OTUR AŞAĞI DEMEDİ"

"Ali Koç, Erden Bey ile ilgileneceğini söyledi ancak Dursun Özbek'in ifade ettiği gibi 'Sen kimsin? Otur aşağı!' diye bir şey demedi"

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