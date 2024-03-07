Fenerbahçe maçına saatler kala Union Saint Gilloise'de kriz çıktı

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Fenerbahçe maçına saatler kala Union Saint Gilloise'de kriz çıktı
Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanan Union Saint Gilloise'de stoper krizi patlak verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bu geceki mücadelede Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Union Saint-Gilloise, savunma hattındaki sakatlıklar nedeniyle zor bir durumla karşı karşıya.

Belçika ekibi, yedek stoper eksikliğiyle sahaya çıkacak.

Liderliğini sürdüren ve sezona damgasını vuran takım, üçlü defans düzeninde oynuyor.

Beş stoperli kadrosunda iki oyuncunun sakatlığı nedeniyle bu akşamki maçta yer alamayacak.

Teknik direktör Blessin’in savunma hattı Ross Sykes, Christian Burgess ve Koki Machida’dan oluşacak.

Ancak, takımın yedek kulübesinde stoper pozisyonunda oynayabilecek bir yedek oyuncu bulunmuyor.

Burgess ayrıca sarı kart ceza sınırında olduğundan, bu akşam sarı kart görmesi durumunda rövanş maçında oynayamayacak.

Takımda ceza sınırında olan bir diğer isim ise Mohamed Amoura.

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