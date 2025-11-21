EuroLeague’de Partizan–Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesi Belgrad Arena tribünlerinde büyük bir skandal yaşandı.
Partizanlı taraftarlar, Sultan I. Murad’ın Kosova Savaşı sırasında Sırp şövalyesi Miloş Obiliç tarafından bıçaklandığı anı tasvir eden dev bir pankart açtı.
Dev görselle birlikte tribünlerden Türk karşıtı tezahüratlar yükseldiği de iddia edildi.
Sosyal medyada skandal pankarta yönelik tepkiler çığ gibi büyürken EuroLeague yönetiminin konuyla ilgili disiplin süreci başlatması bekleniyor.