Fenerbahçe maçını anlatan spiker sigara içerken kameralara yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe maçını anlatan spiker sigara içerken kameralara yakalandı
Gaziantep Fenerbahçe maçını anlatan Onur Yıldız, kameraların kendisini çektiğini fark etmedi, sigara içerken yakalandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı A Spor'da önemli bir hataya imza atıldı.
Gaziantep Fenerbahçe maçını anlatan tecrübeli spiker Onur Yıldız, kameraların kendisinde olduğunu fark etmeyince sigara içerken yakalandı.
Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.
İşin bir ilginç tarafı daha vardı.
Sigara içtiği anlarda Gaziantep FK'nın sigarayı bırakma pankartıyla sahaya çıktığını gören Onur Yıldız, "Gaziantepspor sahaya "Sende sigarayı bırakabilirsin." pankartı ile çıkıyor. Son derece anlamlı ve önemli bir mesaj bu" demesi izleyenleri kahkahaya boğdu.

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