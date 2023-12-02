Fenerbahçe milli ara sonrası iyi dönmedi. Nedenini Faraç açıkladı

Milli araya Adana Demirspor ile berabere kalarak 31 puan alıp averajla lider giren Fenerbahçe, iki haftalık milli araya rağmen geri iyi dönemedi. Adana maçına yetişme ihtimali var dediğimiz Djiku ve Fred, iki haftalık araya rağmen Fatih Karagümrük maçına yetişemedi. Bu durum Fenerbahçe’nin sağlık ekibiyle ilgili ciddi şüpheleri de beraberinde getirdi.

Fatih Karagümrük maçı

Karagümrük maçına Fred ve Djiku olmadan çıkan Fenerbahçe Adana Demirspor maçındaki gibi fenada oynamadı ama son vuruşlarda ve son paslarda çok sıkıntı yaşadı. Penaltıdan ve kontra ataktan bulduğu iki golle maçı kazanan Fenerbahçe baya zorlandı. İsmail Kartal’dan haftalardır farklı bir dokunuş görememek korkutuyor. Fred ve Djiku’nun bir an evvel geri dönmesi şart.