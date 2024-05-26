Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu. Mucize peşinde

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Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu. Mucize peşinde

Fenerbahçe, Süper Lig'in son maçında bu akşam İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal ilk 11'i belirledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam düşmesi kesinleşen İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan.

Geçen hafta Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda da rakibinin önüne geçmişti.

Sarı-lacivertli takımın şampiyon olabilmesi için İstanbulspor'u yenmesi, Galatasaray'ın da Konya deplasmanında yenilmesi gerekiyor.

Sarı lacivertli takımda sarı kart cezalısı Michy Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Rade Krunic yarınki maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör İsmail Kartal ilk 11'ini belirledi. Fenerbahçe sahaya şu kadrosuyla çıkacak:

Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

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