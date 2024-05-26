Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu. Mucize peşinde

Fenerbahçe, Süper Lig'in son maçında bu akşam İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal ilk 11'i belirledi.