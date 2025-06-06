Fenerbahçe o transfer için Tottenham’la yarışıyor: İlk teklifi ‘gülünç’ buldular!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk ciddi transferi için girişimlerine başladı. Geçen sezon kanatlarda problem yaşayan sarı-lacivertliler, Celtic ile büyük bir çıkış yakalayan Daizen Maeda’nın peşine düştü.

Daily Record’un haberine göre; Fenerbahçe, Japon sol kanat oyuncusu için 10 milyon euroluk bir teklif yaptı. Haberde bu rakamın Celtic yönetimi tarafından gülünç bulunduğu ve 27 yaşındaki oyuncu için ciddiye alabilecekleri teklifin 21 milyon sterlin (28 milyon euro) dolayında olacağı ifade edildi.

Bu sezon 52 maçta 33 gol 12 asist yapan Maeda için en ciddi taliplerden birinin Avrupa Ligi Şampiyonu Tottenham olduğu kaydedildi. Celtic’e şuan Tottenham’da görev yapan Ange Postecoglu’nun transfer ettiği Daizen Maeda’nın eski koçuyla Londra’da buluşabileceği değerlendiriliyor.

Tottenham’ın bu transfer için Postecoglou’nun geleceği hakkında vereceği karar göre adım atacağı kaydedildi.