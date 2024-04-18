Fenerbahçe Olympiakos karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Olympiakos karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar
Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşısında. İsmail Kartal ilk 11'i belirledi.

Avrupa kupalarında kalan tek temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam tarihi bir maça çıkıyor.

Sarı lacivertli takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçın hakemi Alman Tobias Stieler.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Yunanistan'da oynanan ilk maçı Olympiakos 3-2 kazanmıştı.

Temsilcimiz 2 ve daha farklı her türlü galibiyette yarı finale çıkacak.

Tek farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek.

15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse sonucu penaltı atışları belirleyecek.

İSMAİL KARTAL İLK 11'İ BELİRLEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

Buna göre; kalede Livakovic görev yapacak.

Defansta Osayi, Djiku, Becao ve Ferdi yer alacak.

Orta sahada Fred, İsmail, Szymanski olacak. Kanatlarda İrfan Can ve Tadic, ileride de Dzeko görev yapacak.

Son Haberler
Ahmet Davutoğlu ‘duyum’ değil ‘bilgi’ dedi! İsrail’le ilgili Ankara’yı karıştıran iddia Gündem
Ahmet Davutoğlu ‘duyum’ değil ‘bilgi’ dedi! İsrail’le ilgili Ankara’yı karıştıran iddia
İran'ın İsrail saldırısı Ukrayna'nın gözünü açtı. Laf ile hava savunması yürür mü? Dünya
İran'ın İsrail saldırısı Ukrayna'nın gözünü açtı. Laf ile hava savunması yürür mü?
Türk nakliye devi iflas etti. Çalışanlar işten atıldı Ekonomi
Türk nakliye devi iflas etti. Çalışanlar işten atıldı
Yanan fabrika diğer fabrikayı da yaktı Gündem
Yanan fabrika diğer fabrikayı da yaktı
Uğur Dündar’ın Müge Anlı’ya attığı mesaj ortaya çıktı! ‘Babalık Davası’nda bomba gelişme Gündem
Uğur Dündar’ın Müge Anlı’ya attığı mesaj ortaya çıktı! ‘Babalık Davası’nda bomba gelişme
CHP'li başkan ifşa etti! Üç gazete belediyenin kasasını hortumlamış: 2 milyon 130 bin lira Gündem
CHP'li başkan ifşa etti! Üç gazete belediyenin kasasını hortumlamış: 2 milyon 130 bin lira