Fenerbahçe Olympiakos karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Avrupa kupalarında kalan tek temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam tarihi bir maça çıkıyor.

Sarı lacivertli takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçın hakemi Alman Tobias Stieler.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Yunanistan'da oynanan ilk maçı Olympiakos 3-2 kazanmıştı.

Temsilcimiz 2 ve daha farklı her türlü galibiyette yarı finale çıkacak.

Tek farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek.

15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse sonucu penaltı atışları belirleyecek.

İSMAİL KARTAL İLK 11'İ BELİRLEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

Buna göre; kalede Livakovic görev yapacak.

Defansta Osayi, Djiku, Becao ve Ferdi yer alacak.

Orta sahada Fred, İsmail, Szymanski olacak. Kanatlarda İrfan Can ve Tadic, ileride de Dzeko görev yapacak.