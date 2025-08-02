Fenerbahçe onu istiyordu! Heung-Min Son ayrılık kararı aldı

Adı bir dönem Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son, Newcastle United'la yapılacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Güney Koreli futbolcu, yeni sezon öncesinde takımdan ayrılacağını duyurdu.

Ayrılma kararının kariyerinde verdiği en zor karar olduğunu belirten Son, "Kendimi zorlayabileceğim yeni bir ortama ihtiyacım var. Biraz değişikliğe ihtiyacım var, 10 yıl uzun bir süre. Kuzey Londra'ya 23 yaşında, çok genç yaşta geldim. Bu kulüpten yetişkin bir adam, çok gururlu bir adam olarak ayrılıyorum" dedi. Son, Tottenham taraftarının sevgisini her zaman hissettiğini ve onlara teşekkür ettiğini vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti: "Umarım veda da doğru zamanda olmuştur ve bu kararı vermem için doğru zamandır. Umarım herkes bunu kabul eder ve saygı duyar."

Güney Koreli futbolcunun, MLS ekibi Los Angeles FC'ye transfer olmaya çok yakın olduğu belirtiliyor. 2015'de Bayer Leverkusen'den İngiliz ekibine katılan 33 yaşındaki Son, Tottenham'la geçen sezon Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırdı.

